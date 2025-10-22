Осенние каникулы-2025: куда можно улететь из Кургана и по какой цене

Порядка 30 тысяч рублей нужно на авиаперелет курганцам во время осенних каникул Фото: Роман Наумов © URA.RU

Осенние каникулы для школьников Кургана начнутся с 25 октября и продлятся 11 дней. В это время можно рассмотреть несколько направлений для авиапутешествий. Однако стоит учесть, что с первого ноября, по данным онлайн-табло курганского аэропорта некоторые рейсы поменяют расписание. Набраться терпения стоит и для того, чтобы учитывать — рейсы могут задерживаться. Корреспондентка URA.RU изучила самые оптимальные варианты и предложения. Все указанные цены были предложены агрегатором на момент написания новости.

Путешествие из Кургана в Москву

Если планировать поездку в Москву, стоит учесть, что прямые рейсы из Кургана в аэропорт Домодедово с 27 октября будут выполняться только четыре раза в неделю — в понедельник, вторник, четверг и в пятницу. Билет, например, на вторник 28 октября будет стоить около 14 тысяч рублей. Обратный прямой рейс возможен, ровно через неделю 4 ноября за 10 тысяч рублей, так как в выходные (1 и 2 ноября) прямых рейсов из Москвы в Курган нет. Время полета в одну сторону составляет около 3 часов, рейсы осуществляются лайнерами Boeing 737.

Полет из Кургана в Санкт-Петербург

Для тех, кто предпочитает северную столицу, может улететь в Санкт-Петербург из Кургана 25 октября в субботу, билет обойдется в 15 875 рублей. Нужно учесть, что в ноябре расписание изменится. Агрегаторы показывают, что из Санкт-Петербурга в Курган можно будет улететь прямым рейсом во вторник и субботу, самый оптимальный вариант из возможных сейчас обратный билет в Курган за 14 474 рубля. Самый бюджетный билет туда-обратно на неделю будет около 30 тысяч рублей.

Рейс из Кургана в Сочи

Любители южного побережья могут улететь из Кургана в Сочи 25 октября за 15 489 рублей или подождать до 29 октября и купить билет дешевле, за 9 621 рубль. Однако прямых обратных рейсов из Сочи в Курган в период каникул нет. Зато можно вернуться в Екатеринбург 1 ноября за 13 332 рубля, что в сумме составит около 23 тысяч рублей за перелет в обе стороны. Получится настоящее путешествие с посещением сразу двух популярных городов.