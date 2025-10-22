Первый глава — боец СВО в Курганской области: Новоселов о вызовах и задачах в новой должности

Новый мэр курганского округа Новоселов рассказал о своей работе Фото: Кристина Чепынина © URA.RU

В Курганской области Алексей Новоселов стал первым главой муниципалитета с опытом службы в специальной военной операции. Назначение мужчины, ранее не связанного с муниципальным управлением, вызвало серьезный интерес и ожидания. В эксклюзивном интервью URA.RU Новоселов поделился, как далось важное решение, как семья справляется с изменениями, а также рассказал о вызовах и планах развития Щучанского округа.

Сложно ли было принять решение возглавить округ?

Безусловно, решение далось нелегко. Эта сфера для меня новая, и пришлось выйти из зоны комфорта. Я тщательно взвешивал «за» и «против». Сегодня могу сказать, что воспринимал бы это спокойнее, поскольку ощущаю реальную поддержку Вадима Михайловича (губернатора Шумкова — прим. ред.) и регионального правительства — это очень важно. В момент же принятия решения все казалось гораздо сложнее.

Как семья восприняла ваше назначение?

Семья переживала и сейчас эти волнения остаются. В работе много неотложных вопросов, которые отражаются и на семейной жизни. Приходя домой, я не могу просто «переключиться», так как многие проблемы актуальны и в быту. При этом семья понимает ту ответственность, что я на себя взял.

Как выстраиваете взаимоотношения и работу с подчиненными?

Работа с коллективом складывается по-новому, поскольку каждый руководитель строит свою систему управления индивидуально. Сейчас важно, чтобы люди шли навстречу и были готовы к диалогу.

Мы стараемся не просто говорить друг с другом, а слышать проблемы и вместе искать решения. Уверен, что совместными усилиями нам удастся добиться хороших результатов.

Какие качества, по вашему мнению, необходимы главе округа?

Это, прежде всего — честность, трудолюбие, желание изменить ситуацию к лучшему. Без этих вещей управлять и вести за собой людей невозможно. Если нет стремления к переменам, то нет смысла брать на себя такую ответственность.

Насколько часто вы сталкиваетесь с критикой и как с ней справляетесь?

Критика — это часть любой публичной работы. Но я сталкиваюсь чаще с недоверием, ведь для многих я человек новый, и люди еще присматриваются, оценивают. Я отношусь к этому спокойно — такой опыт мне дал жизненный путь.

Стараюсь общаться с людьми как можно больше, не только слушать, но и по-настоящему слышать их. Считаю, что время покажет, как сложатся наши отношения.

Какие приоритеты ставите перед собой на первом этапе работы?

На первом плане — решение насущных проблем. Сейчас отопительный сезон, и для округа это особенно важный период, требующий оперативных действий. В дальнейшем, с наступлением весны и лета, мы сосредоточимся на благоустройстве, ремонтах дорог и других инфраструктурных проектах. Работа будет идти пошагово, последовательно.

Насколько важна поддержка областных властей для эффективного управления муниципалитетом?

Это краеугольный камень в работе. Без поддержки администрации области реализовать даже самые амбициозные проекты очень сложно. Мы постоянно на связи, консультируемся, получаем помощь. Это позволяет уверенно двигаться вперед, не бояться брать новые задачи.

Какие новые проекты планируются в округе в ближайшее время?

Сейчас мы активно прорабатываем вопросы развития дорожной сети. Кроме того, в планах — ремонт образовательных и других учреждений социальной сферы.