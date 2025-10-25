Пермяки без связи: зафиксированы сбои с мобильным интернетом у двух операторов

Перебои с интернетом фиксируются у нескольких операторов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Перми утром 25 октября зафиксированы массовые сбои с мобильным интернетом. Пермяки сообщают в соцсетях о невозможности выйти в сеть. Наибольшее число жалоб приходится на Пермский край, следует из данных мониторинговых ресурсов. информирует telegram-канал «Текст».

«По состоянию на утро 25 октября Пермский край занимает первое место в России по числу жалоб на сбои у двух операторов. Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом в сеть», — передает ИА «Текст».