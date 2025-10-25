В Пермском крае выросла просроченная задолженность по ипотекам на вторичку
Объем просроченной ипотечной задолженности вырос более чем вдвое
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Прикамье объем просроченной ипотечной задолженности на вторичке вырос в два раза за восемь месяцев 2025 года. К 1 сентября 2025 года сумма долга составила 2,27 млрд рублей против 1,11 млрд в начале года, сообщают аналитики агентства «Долговой консультант».
«В Пермском крае за период с января по август 2025 года объем просроченной ипотечной задолженности на вторичном рынке жилья вырос на 104%. В целом по России портфель просроченной ипотеки ежемесячно увеличивается в среднем на 8 млрд рублей», — передает Business Class.
Аналитики отмечают, что наблюдающиеся изменения соответствуют общефедеральной тенденции: объем просроченных ипотечных кредитов на рынке вторичной недвижимости стабильно растет с каждым месяцем. В частности, наиболее значительное увеличение количества просрочек в текущем году зафиксировано в Республике Тыва, где показатель вырос в 3,6 раза, в Республике Марий Эл — в 3,4 раза, в Новгородской области — в 2,7 раза, а также в Республике Татарстан, где рост составил 2,3 раза.
