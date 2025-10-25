Чартеры из Перми в Турцию будут летать всю зиму

Полеты из Перми в Анталью будут осуществляться всю зиму Фото: Илья Московец © URA.RU

Чартерные полеты из Перми в Анталью (Турция) будут осуществляться всю зиму и первый месяц весны. Их организует турецкая авиакомпания SouthWind («Южный ветер»), следует из расписания аэропорта Большое Савино.

«Полетами займется компания SouthWind Airlines. Рейсы будут осуществляться раз в неделю по пятницам, с 21 ноября и до 27 марта 2026 года. Время в пути — четыре часа десять минут. Основная масса перелетов до Антальи закроется до конца ноября», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на данные пермского аэропорта.