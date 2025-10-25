Топ-5 пермских товаров времен СССР, которые покупала вся страна

В Перми выпускали очень популярные в СССР товары Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В 2025 году в Перми завершилась процедура банкротства Машзавода имени Дзержинского (ЗиД), которая заняла 19 лет и стала самой длинной в истории Пермского края. Агентство URA.RU решило вспомнить, какое самое знаменитое изделие выпускал этот завод, став известным на весь Советский Союз, а также другие пермские бренды, которые прославили Прикамье на всю страну. Подробности — в нашем материале.

Сборка бензопил «Дружба-4» в цехе Пермского машиностроительного завода им. Ф. Э. Дзержинского Фото: Э. Котляков / РИА Новости

Бензопила «Дружба»

Бензопила «Дружба» выпускалась с 1955 года на Пермском машиностроительном заводе имени Дзержинского, а название она получила в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, широко отмечавшееся в 1954 году. Заполучить это устройство мечтал каждый дачник и строитель. Для своего времени «Дружба» стала гигантским прорывом: можно было пилить одному, и инструмент обладал огромным КПД по сравнению с ручными пилами.

Бензопила «Дружба» была единственной в СССР Фото: Х/ф «Девчата» (1961), Мосфильм. Режиссер Юрий Чулюкин

«Дружбу» продавали не только в СССР, но и поставляли в десятки других стран. Популярность инструмента была необычайна велика. В румынском языке слово «дружбэ» стало наименованием бензопилы. Бензопила была награждена Золотой медалью на Международной выставке в Брюсселе в 1958 году. До 1980-х годов «Дружба» была единственной бензопилой в СССР.

В стране лес валили в гигантских масштабах, поэтому в розничную торговлю пилы поступали в ограниченном количестве и были в большом дефиците. Где и как ей работали, можно увидеть в известном советском фильме «Девчата» (16+), где с ней позирует главный герой — Ковригин. Часть фильма, кстати, снимали в Чусовском районе Пермской области.

Пермские велосипеды «Урал» и «Кама» Фото: Государственный архив Пермского края

Велосипед «Кама»

Советская Пермь была лидером по производству велосипедов — в городе выпускался каждый пятый велосипед в стране. Педальная техника того времени отличалась неплохим качеством и долговечностью — в основном это связано с качеством металла, производимого советской промышленностью. Пермский велосипедный завод (позже переименованный в завод имени Октябрьской революции, а еще позже он назывался «ВЕЛТА») начал с выпуска дорожного велосипеда повышенной проходимости «Урал».

Легендарная «Кама» появилась в 1977 году. К ее достоинствам относят небольшую длину и вес в 14 килограмм, высокий руль и настраиваемое сидение. Но главное — велосипед был складным, помещался в багажник легковушки и не занимал много места в квартире. В заводскую комплектацию входил багажник, небольшая сумка с инструментами и даже насос. В лучшие годы суммарный выпуск всех моделей велосипедов (дорожных, складных, спортивных, детских) на пермском заводе превышал 1 млн штук в год.

Пермский телефонный завод выпускал таксофоны и домашние телефоны Фото: Евгений Загуляев/ТАСС © URA.RU

Телефоны «Телта»

Телефоны в домах советских граждан были большой редкостью, а доступными для всех были уличные таксофоны с платной связью по 2 копейки. Делали их на Пермском телефонном заводе. Он начал работать летом 1941 года после объединения строящегося телефонного предприятия с эвакуированным заводом из Ленинграда. Уже через месяц они начали выпускать телефонные аппараты для фронта.

К 1970 году завод выпускал 20 типов телефонных аппаратов и более 60 видов различных узлов связи. В Перми также выпускались аппараты служебной связи для предприятий, шахт, морских и речных судов, метрополитена. Телефоны в домах советских граждан часто тоже были пермскими. В 1980-е годы самыми популярными были марки «Элетап» и «Спектр», в том числе с прогрессивным на тот момент кнопочным набором. Традиционными заказчиками техники под маркой «Телта» (так назывался завод) выступали президентские и правительственные структуры, силовые ведомства.

Рабочий процесс на пермской фабрике Фото: Седельников Анатолий / ITAR-TASS

Пианино «Кама»

Производство роялей и пианино в Перми началось в 1886 году, когда открылась Первая русско-уральская фабрика роялей. В советское время в Перми фабрику открыли в 1937 году, и она не останавливалась даже в годы войны: в 1942 году было изготовлено 22 пианино. В 50-60-е годы пианино «Кама» стало одним из самых распространенных в СССР. Популярность инструмента совпала с интенсивным развитием музыкального образования. К середине 80-х пермская фабрика выпускала 1700 инструментов в год. Кстати, пианино «Кама» было самым легким из всех в СССР.

В эпоху Перестройки и в начале 1990-х годов многие предприятия перепрофилировались и закрывались, другие старались на всем экономить, из-за чего страдало качество продукции. С этим столкнулась и пермская музыкальная фабрика: комплектующие, из которых собирали фортепиано, стали существенно хуже по своим характеристикам. Например, футор (деревянную раму) вместо бука стали изготавливать из березы и сосны. Да и мода на музыкальное образование стала падать, стали появляться электрические инструменты. В 1996 году производство закрыли.

Пермский мотоблок до сих пор можно встретить в деревнях и на дачах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мотоблок «Луч»

В рамках выполнения продовольственной программы ПО «Моторостроитель» в начале 1980-х освоил выпуск мотоблоков и навесных орудий. Мотоблоки пользовались бешеным успехом. Пермские моторостроители выпускали их под маркой «Луч». В начале 1990-х, когда двигатели для самолетов государство покупать перестало, предприятие спасли мотоблоки — они имели стабильный спрос. Их и сейчас можно встретить на приусадебных участках.