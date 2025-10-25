В Перми установили рекорд России по размеру стакана попкорна

Отмечается, что в подготовке к установлению рекорда участвовали свыше 20 человек. Приготовить рекордное количество попкорна им удалось менее чем за 24 часа. После того, как достижение было зарегистрировано, все присутствующие на мероприятии получили возможность попробовать попкорн из самого большого стакана страны.