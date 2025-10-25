В Перми установили рекорд России по размеру стакана попкорна
После фиксации рекорда попкорн раздали всем желающим
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Перми 25 октября зафиксировали новый рекорд России — в торгово-развлекательном комплексе «iMall ЭСПЛАНАДА» представили самый большой стакан попкорна. Объем гигантского стакана составил 7300 литров. Рзультат засвидетельствовали члены комиссии Книги рекордов России.
«Для рекорда изготовили 7300 литров попкорна, а высота стакана составила 2,5 метра. Ранее в России подобных достижений не фиксировали», —сообщает v-kurse.ru. По словам организаторов события, установить рекорд удалось благодаря слаженной работе большой команды.
Отмечается, что в подготовке к установлению рекорда участвовали свыше 20 человек. Приготовить рекордное количество попкорна им удалось менее чем за 24 часа. После того, как достижение было зарегистрировано, все присутствующие на мероприятии получили возможность попробовать попкорн из самого большого стакана страны.
