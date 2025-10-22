Три антироссийских законопроекта примут в США

США готовятся принять три законопроекта об усилении давления на РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Три новых законопроекта, направленных на усиление давления на Россию, готовятся к рассмотрению в комитете по международным отношениям Сената США. Об этом сообщает один из американских информационных порталов.

По данным Axios, инициатива свидетельствует о широкой поддержке мер против РФ среди американских законодателей. «Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы надавить на Россию, тем сильнее мы должны это делать», — заявил председатель комитета сенатор-республиканец Джеймс Риш.

Как следует из публикации, один из законопроектов предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Второй документ предполагает введение экономических санкций против Китая за поддержку, оказываемую Москве. Третий проект предлагает перераспределять замороженные российские активы, находящиеся на территории США, в пользу Украины с периодичностью раз в 90 дней.

