Три антироссийских законопроекта примут в США
США готовятся принять три законопроекта об усилении давления на РФ
Три новых законопроекта, направленных на усиление давления на Россию, готовятся к рассмотрению в комитете по международным отношениям Сената США. Об этом сообщает один из американских информационных порталов.
По данным Axios, инициатива свидетельствует о широкой поддержке мер против РФ среди американских законодателей. «Чем больше мы можем сделать здесь, чтобы надавить на Россию, тем сильнее мы должны это делать», — заявил председатель комитета сенатор-республиканец Джеймс Риш.
Как следует из публикации, один из законопроектов предусматривает признание России государством-спонсором терроризма. Второй документ предполагает введение экономических санкций против Китая за поддержку, оказываемую Москве. Третий проект предлагает перераспределять замороженные российские активы, находящиеся на территории США, в пользу Украины с периодичностью раз в 90 дней.
При этом ранее президент Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что введение дополнительных санкций в отношении России сейчас может оказаться нецелесообразным. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в Белом доме, комментируя предложение лидера республиканского большинства в сенате Джона Туна о необходимости рассмотрения законопроекта, предполагающего ужесточение ограничительных мер.
