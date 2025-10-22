Силы российской ПВО пресекли ночную атаку ВСУ
22 октября 2025 в 10:07
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы российской ПВО перехватили и нейтрализовали 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. Как следует из сводки ведомства, вражеская атака была пресечена над рядом регионов России.
