В Ночь искусств в музее ПЕРММ экскурсии будут сопровождать dj-сеты

Музей совриска готов к Ночи искусств Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский музей современного искусства раскрыл программу своей Ночи искусств — традиционной акции, проходящей по всей России. Гостей вечером 3 ноября здесь ждут авторские экскурсии, встречи с художниками, мастер-классы и музыка от представителей пермской электронной сцены.

«Программа Ночи искусств в ПЕРММ объединит несколько направлений. Гостей ждут диджей-сеты с живой электронной музыкой, создающей атмосферу ночного музея; запуск цикла авторских экскурсий, а также мастер-классы, где бумага, свет, медведи проекта „КРАСИМ“ и архитектура ротонды соединятся в единое действие. Каждый участник сможет стать частью этого музейного высказывания», — говорится на сайте музея.