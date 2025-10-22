В Ночь искусств в музее ПЕРММ экскурсии будут сопровождать dj-сеты
Музей совриска готов к Ночи искусств
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский музей современного искусства раскрыл программу своей Ночи искусств — традиционной акции, проходящей по всей России. Гостей вечером 3 ноября здесь ждут авторские экскурсии, встречи с художниками, мастер-классы и музыка от представителей пермской электронной сцены.
«Программа Ночи искусств в ПЕРММ объединит несколько направлений. Гостей ждут диджей-сеты с живой электронной музыкой, создающей атмосферу ночного музея; запуск цикла авторских экскурсий, а также мастер-классы, где бумага, свет, медведи проекта „КРАСИМ“ и архитектура ротонды соединятся в единое действие. Каждый участник сможет стать частью этого музейного высказывания», — говорится на сайте музея.
Мероприятия Ночи начнутся не поздно — в 16:00. Завершится работа музея в полночь. За музыку будут отвечать Chekma, Pol»Za и Ольга Верещагина.
