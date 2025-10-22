В ЯНАО 28 сотрудникам задолжали более пяти миллионов рублей по зарплате

Прокуратура помогла ямальцам получить зарплаты Фото: Илья Московец © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) ООО «АрктикТрансЭнергосервис» на два месяца задолжало зарплату 28 сотрудникам. Долг организации составил свыше пяти миллионов рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Прокуратура... провела проверку по публикации в СМИ о нарушении трудового законодательства ООО „АрктикТрансЭнергосервис“. Установлено, что перед 28 работниками предприятия образовалась задолженность по зарплате и окончательному расчету при увольнении на сумму свыше пяти миллионов рублей за август — сентябрь 2025 года», — написано на сайте ведомства.