В ЯНАО 28 сотрудникам задолжали более пяти миллионов рублей по зарплате
Прокуратура помогла ямальцам получить зарплаты
В Лабытнанги (ЯНАО) ООО «АрктикТрансЭнергосервис» на два месяца задолжало зарплату 28 сотрудникам. Долг организации составил свыше пяти миллионов рублей, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«Прокуратура... провела проверку по публикации в СМИ о нарушении трудового законодательства ООО „АрктикТрансЭнергосервис“. Установлено, что перед 28 работниками предприятия образовалась задолженность по зарплате и окончательному расчету при увольнении на сумму свыше пяти миллионов рублей за август — сентябрь 2025 года», — написано на сайте ведомства.
Руководителю организации внесено предписание устранить выявленные нарушения. Кроме того в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, предусмотренное за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок. После этого задолженность перед трудовым коллективом полностью погашена. Прокуроры продолжают контролировать соблюдение трудовых прав жителей округа и призвали граждан сообщать о подобных случаях.
