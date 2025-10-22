Силовики расследуют смертельную аварию с автобусом на трассе ХМАО
СК проводит проверку смертельного ДТП в ХМАО
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Следственный комитет расследует смертельную аварию на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Силовики работают на месте происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.
«Организована проверка по факту происшествия с автобусом, в результате которого погибли 2 человека. Следователь и следователь-криминалист выехали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале Следствкома Югры.
Следователи усматривают в ДТП признаки преступления по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском районе водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет, два человека погибли, еще пять получили тяжелые травмы. Всего в автобусе находилось 16 человек. Губернатор ХМАО Кухарук держит ситуацию на личном контроле.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.