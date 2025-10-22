Силовики расследуют смертельную аварию с автобусом на трассе ХМАО

СК проводит проверку смертельного ДТП в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет расследует смертельную аварию на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Силовики работают на месте происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

«Организована проверка по факту происшествия с автобусом, в результате которого погибли 2 человека. Следователь и следователь-криминалист выехали на место происшествия для проведения первоначальных проверочных мероприятий», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале Следствкома Югры.

Следователи усматривают в ДТП признаки преступления по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Продолжение после рекламы