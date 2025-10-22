Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

Власти ХМАО раскрыли состояние пострадавших в смертельной аварии с автобусом

Два человека погибли, девять пострадали в ДТП с автобусом в Югре
22 октября 2025 в 11:37
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО в ДТП с автобусом погибли люди

В ХМАО в ДТП с автобусом погибли люди

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре в результате смертельного ДТП два пассажира автобуса погибли на месте, девять пострадало. Для оказания первой помощи привлечено девять бригад скорой медицинской помощи, затем людей доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

«В результате происшествия два человека погибли на месте, девять пострадало. Для оказания первой помощи пострадавшим было привлечено 9 бригад скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска»», — сообщает официальный telegram-канал властей ХМАО.

Всего в автобусе находилось 16 человек, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Ситуация с оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле Губернатора Югры Руслана Кухарука.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что сегодня в 7 часов 40 минут в дежурную часть УМВД поступило сообщение о ДТП с автобусом на автодороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал