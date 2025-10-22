Власти ХМАО раскрыли состояние пострадавших в смертельной аварии с автобусом

В ХМАО в ДТП с автобусом погибли люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югре в результате смертельного ДТП два пассажира автобуса погибли на месте, девять пострадало. Для оказания первой помощи привлечено девять бригад скорой медицинской помощи, затем людей доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

«В результате происшествия два человека погибли на месте, девять пострадало. Для оказания первой помощи пострадавшим было привлечено 9 бригад скорой медицинской помощи. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска»», — сообщает официальный telegram-канал властей ХМАО.

Всего в автобусе находилось 16 человек, несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет. Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Ситуация с оказанием помощи пострадавшим и семьям погибших находится на личном контроле Губернатора Югры Руслана Кухарука.

Продолжение после рекламы