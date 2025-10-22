Воркутинский застройщик, не достроивший в ЯНАО несколько соцобъектов, обанкротился

«Бизнес Групп» взяла на Ямале несколько подрядов и не завершила их Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Воркутинская компания «Бизнес Групп», не достроившая на Ямале ряд значимых соцобъектов, в том числе вокзал в Лабытнанги, добилась признания несостоятельности. По мнению управляющего, в действиях компании имеются признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Между тем, окружному бюджету компания задолжала более полумиллиарда рублей. Ямальские власти намерены вернуть эти деньги, но пока производство по искам окружной дирекции капстроительства остановлено. Подробности — в материале URA.RU.

Активы компании «Бизнес Групп»

Как следует из решения суда о банкротстве, ООО «Бизнес Групп» зарегистрировано в 2012 году в Воркуте. Ее основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения. До сентября 2024 года единственным учредителем компании был Михаил Васильев, после чего доли были перераспределены между новым участником и самим обществом. На балансе компании числились нежилые помещения в Воркуте и поселке Харп (ЯНАО), а также транспорт.

По итогам 2023 года балансовая стоимость активов предприятия превышала 260 млн рублей, однако кредиторская задолженность составляла более 16 млн рублей. В реестр требований кредиторов на момент рассмотрения дела включен 151 млн рублей.

Строительные объекты «Бизнес Групп» в ЯНАО

Как следует из отчетов о движении дел в арбитражных судах, «Бизнес Групп» строила центр допрофессиональной подготовки с интернатом в селе Горки (Шурышкарский район, ЯНАО), детский сад на 120 мест в Шурышкарах и выполняла капремонт железнодорожного вокзала в Лабытнанги (ЯНАО).

Общая сумма долга перед ямальским бюджетом составила 520,8 млн рублей. Все три госконтракта расторгнуты. Стройки велись крайне медленно, хотя подрядчик получал солидные авансы.

Судебное производство по искам ДКСИИ к «Бизнес Групп» велось отдельно. По данным Арбитражного суда ЯНАО, рассмотрение дел задерживалось из-за назначенной судебной строительно-технической экспертизы, которую исполнители в течение лета так и не подготовили.

«От ООО «Инжиниринговая компания «СтройЭксперт» поступило ходатайство о прекращении проведения судебной экспертизы в связи с высокой загруженностью экспертов», – сообщается в определении суда по делу о строительстве детского сада в Шурышкарах.

Такое же объяснение (без указания причины задержки) поступило и по иску о капитальном ремонте вокзала в Лабытнанги. Суд вынужден был рассмотреть вопрос о наложении штрафа в отношении «СтройЭксперт».

В итоге судебные споры между ямальскими властями и «Бизнес Групп» прекращены. Как сообщает Арбитражный суд ЯНАО, производство по строительной экспертизе, связанной с недостроенным вокзалом в Лабытнанги, прекращено, исковое заявление оставлено без рассмотрения. Это связано с процедурами банкротства в отношении должника.

"Изменение порядка защиты интересов кредитора в связи с введением процедуры банкротства в отношении ответчика исключает возможность рассмотрения спора в общеисковом порядке. В связи с чем такого рода исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения", — поясняет суд.

«Строительство велось крайне медленно»: о пустой площадке застройщика в Горках

В феврале 2023 года «Бизнес Групп» подписало с окружной дирекцией капитального строительства контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации и выполнение работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию Центра допрофессиональной подготовки и дополнительного образования для детей и взрослых с интернатом на 60 мест в селе Горки Шурышкарского района. Компания должна была приступить к работам в марте 2023 года. Однако работы по проектированию и сама стройка почти не велись. На стройплощадке не было даже временных зданий и сооружений.

«… выполнение работы [шло – ред.] настолько медленно, что ее окончание к установленному сроку становится явно невозможным», – отмечается в решении в одностороннем отказе от исполнения контракта.

Между тем, от ямальских властей ООО «Бизнес Групп» получила солидный аванс. Сначала он составил 50% от суммы контракта, то есть 336, 530 млн рублей. Затем в июне 2024 года стороны заключили допсоглашение на выплату 70% аванса от цены контракта — 471, 142 млн рублей.

Банкротство воркутинской компании

Как следует из решения Арбитражного суда Республики Коми, процедуру банкротства инициировала сама компания в апреле 2025 года. В ходе рассмотрения дела временный управляющий Сергей Татаринов установил, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно. Кроме того, в заключении управляющего зафиксированы признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.