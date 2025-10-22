Задержки и отмены авиарейсов в России 22 октября 2025: онлайн-табло

В некоторых городах России задержаны авиарейсы на прилет и вылет Фото: Роман Наумов © URA.RU

К утру 22 октября ситуация с задержками и отменами авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. Ночью беспилотники ВСУ атаковали 11 регионов, после чего была приостановлена работа некоторых аэропортов. Проблемы с вылетами и прилетом самолетов возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Подробнее — в материале URA.RU.

Беспилотники ВСУ атаковали 11 регионов России 22 октября

11 регионов России в ночь на 22 октября подверглись атаке украинских беспилотников. Всего российские ПВО отразили атаку 33 БПЛА над Брянской, Ленинградской, Ростовской, Псковской, Новгородской, Орловской, Тверской, Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей и над территорией Крыма.

В это время ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах:

Ярославль (Туношна) — ограничения вводились на 1,5 часа;

Краснодар (Пашковский) — ограничения были сняты к утру;

Калуга (Грабцево) — ограничения были сняты через четыре часа;

Пенза — ограничения были сняты через час;

Псков — ограничения были сняты через четыре часа.

Продолжение после рекламы

На данный момент о задержках и отменах рейсов сообщается только в аэропорту Краснодара.

Задержки и отмены рейсов во Внуково 22 октября 2025

Согласно онлайн-табло, на восемь часов задержан рейс в Дубай (вылет в 15:00 вместо 06:40). Также задержаны самолеты в Анталью (вылет 12:25 вместо 08:50) и в Ямбург (вылет в 11:00 вместо 10:00). Самолет из Ташкента приземлится во Внуково на два часа позже (08:19). Задержаны рейсы из Самарканда (прилет в 10:19 вместо 8:15), Вологды (прилет в 12:18 вместо 09:30), Владикавказа (прилет в 12:57 вместо 09:35), Антальи (прилет в 12:29 вместо 12:10), Хургады (прилет в 14:02 вместо 13:45). Сообщается об отмене рейса из Дубая, назначенного на 19:20.

Задержки и отмены рейсов в Домодедово 22 октября 2025

По данным аэропорта, перенесен вылет в Дубай с 07:30 на 09:20. В Калининград самолет вылетит на час позже — в 10:00 вместо 09:00. Также отменен вылет в Калининград, запланированный на 11:00. Рейс в Минеральные воды перенесен с 11:30 на 12:30. Задержан вылет самолета в Сочи. Его перенесли с 12:10 на 17:10.

На прилет задержаны рейсы из Омска (посадка в 14:25 вместо 07:15), Улан-Удэ (посадка в 09:14 вместо 07:25), Барнаула (посадка в 09:13 вместо 07:45), Екатеринбурга (посадка в 09:04 вместо 08:40), Бишкека (посадка в 11:30 вместо 10:40). Также отменен рейс из Калининграда, ожидаемый в 17:50.

Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 22 октября 2025

В Шереметьево отменили вылет рейса в Астрахань, запланированный на 07:00. Также сообщается о задержках отправления рейсов в Калининград (вылет в 08:35 вместо 06:35), Махачкалу (вылет в 08:50 вместо 07:25), Анталью (вылет в 15:35 вместо 13:15).

С опозданием прибудут в аэропорт самолеты из Омска (прилет в 12:40 вместо 05:50), Челябинска (прилет 08:59 вместо 07:55), Ханты-Мансийска (прилет в 08:41 вместо 08:05). Также задержаны рейсы в Шереметьево из Омска (прилет в 13:47 вместо 08:40), Новосибирска (прилет в 10:41 вместо 08:50), Дели (прилет в 09:35 вместо 09:10), Махачкалы (прилет в 13:04 вместо 10:35).

Самолет из Владивостока приземлится в Москве в 12:18 вместо 11:55, рейс из Калининграда прибудет в 14:37 вместо 12:45. Рейс из Астрахани, ожидаемый в 12:40, отменен.

Задержки и отмены рейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 22 октября 2025 года

Отменен вылет рейса в Бишкек, запланированный на 07:30. Сообщается о задержках рейсов в Грозный (вылет в 09:55 вместо 07:55), Салехард (вылет в 11:45 вместо 08:50), Баку (вылет в 12:00 вместо 10:50), Сочи (вылет в 15:15 вместо 13:15).

Продолжение после рекламы

Онлайн-табло аэропорта показывает об опоздании нескольких самолетов, которые должны были прибыть в Пулково еще 21 октября. Самолет из Котласа ожидали в аэропорту в 16:55 21 октября, однако прибудет в 11:00 22 октября. Два рейса из Краснодара должны были прибыть в 23:10 21 октября. Их прилеты ожидаются в 13:10 и в 14:00 22 октября. Самолет из Омска прилетит в 13:15 вместо 07:25. Рейс из Сургута прибудет в 11:10 вместо 09:20. С опозданием прилетит самолет из Калининграда (прилет в 12:40 вместо 10:40).

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 22 октября 2025

Согласно онлайн-табло, в Кольцово отменили рейс в Анталью, назначенный на 06:35. Сообщается о задержке рейсов в Минеральные воды (вылет в 13:25 вместо 13:00), Сочи (вылет в 17:25 вместо 17:00). Рейс из Читы прибудет в Екатеринбург в 12:25 вместо 12:00, из Владивостока — в 16:20 вместо 15:15. Отменен рейс в Казань, назначенный на 11:55.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Сочи 22 октября 2025

По данным онлайн-табло, в аэропорту Сочи перенесен вылет самолета в Стамбул с 08:15 на 09:00. Также задержаны рейсы в Екатеринбург (вылет в 11:25 вместо 10:25), Ташкент (вылет в 11:10 вместо 10:30), Ереван (вылет в 11:50 вместо 11:15). Отменен рейс в Екатеринбург, назначенный на 13:15. С опозданием прибудут в Сочи самолеты из Ташкента (прилет в 09:47 вместо 09:00), Магнитогорска (прилет в 14:20 вместо 09:10), Екатеринбурга (прилет в 09:55 вместо 09:25), Москвы (прилет в 21:00 вместо 15:50). Отменены рейсы из Пензы (06:45) и Екатеринбурга (12:15).

Задержки рейсов в аэропорту Стригино (Нижний Новгород) 22 октября 2025

В аэропорту Нижнего Новгорода сообщают о переносе вылета самолета в Москву. Он отправится в 11:40 вместо 11:10.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар) 22 октября 2025