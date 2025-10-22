Прокуратура ХМАО проверяет перевозчика, автобус которого попал в смертельное ДТП
Прокуратура ХМАО инициировала проверку после смертельного ДТП на трассе
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура ХМАО инициировала проверку после смертельного ДТП на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск». Об этом ведомство сообщило в официальном telegram-канале.
«Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса», — сообщает ведомство. На место происшествия выезжал Ханты-Мансийский межрайонный прокурор.
Надзорный орган намерен дать оценку соблюдению автоперевозчиком лицензионных требований при осуществлении пассажирских перевозок. Также будет проверено исполнение обязанностей организацией, отвечающей за состояние указанного участка дороги. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском районе водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет, в результате аварии два человека погибли, еще пять получили тяжелые травмы. Пострадавшие доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Ситуация на контроле губернатора Кухарука.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!