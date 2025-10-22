Хирурги ХМАО провели уникальную операцию на сердце младенцу из ЯНАО

Кардиохирурги Югры сделали операцию на открытом сердце ребенку восьми дней от роду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) кардиохирурги сделали операцию на открытом сердце ребенку восьми дней от роду. Малыша привезли в Югру из соседнего региона, рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«Коллеги из Нового Уренгоя обратились к нам за срочной телемедицинской консультацией: у новорождённого диагностировали сразу четыре аномалии развития сердца. Госпитализацию в Сургутский кардиоцентр согласовали мгновенно. Малыша вместе с мамой экстренно доставили санбортом. На восьмой день жизни ему провели операцию на открытом сердце», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.

Операция длилась почти пять часов, из них два за сердце младенца работал аппарат искусственного кровообращения. Кардиохирурги устранили две из четырех выявленных патологий. Врачи устранили критические аномалии развития, с которыми ребенок не смог бы жить самостоятельно, в дальнейшем планируется кардиохирургическое лечение.

