Хирурги ХМАО провели уникальную операцию на сердце младенцу из ЯНАО
Кардиохирурги Югры сделали операцию на открытом сердце ребенку восьми дней от роду
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) кардиохирурги сделали операцию на открытом сердце ребенку восьми дней от роду. Малыша привезли в Югру из соседнего региона, рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Коллеги из Нового Уренгоя обратились к нам за срочной телемедицинской консультацией: у новорождённого диагностировали сразу четыре аномалии развития сердца. Госпитализацию в Сургутский кардиоцентр согласовали мгновенно. Малыша вместе с мамой экстренно доставили санбортом. На восьмой день жизни ему провели операцию на открытом сердце», — сообщил Паськов в своем telegram-канале.
Операция длилась почти пять часов, из них два за сердце младенца работал аппарат искусственного кровообращения. Кардиохирурги устранили две из четырех выявленных патологий. Врачи устранили критические аномалии развития, с которыми ребенок не смог бы жить самостоятельно, в дальнейшем планируется кардиохирургическое лечение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югре была проведена первая операция на сердце без рассечения грудной клетки. Ее провели восьмилетней девочке.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.