

Аэропорт Салехарда подключили к виртуальной частной сети

22 октября 2025 в 12:10
VPN поможет усилить защиту баз данных в аэропорте Салехарда

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Аэропорт Салехарда подключен к виртуальной частной сети . Инфраструктуру для интеграции авиагавани в единое цифровое пространство «Новапорт Холдинг» развернул новосибирский филиал провайдера «Ростелеком». Решение реализовано для повышения кибербезопасности и эффективности обмена данными между филиалами компании.

«Наша корпоративная виртуальная частная сеть обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников», — отметил вице-президент и директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Кроме того, что услуга виртуальной частной сети позволяет отслеживать действия пользователей, управлять их доступом к корпоративным данным и предотвращать несанкционированное вмешательство. Решение защищает трафик даже при работе с личных устройств, а также обеспечивает стабильное функционирование ключевых корпоративных сервисов, включая CRM и электронную почту. Также виртуальная частная сеть поддерживает масштабирование и интеграцию дополнительных сервисов: виртуальной АТС и видеонаблюдения, что расширяет возможности цифровой инфраструктуры для бизнеса.

