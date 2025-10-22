Аэропорт Салехарда подключили к виртуальной частной сети
VPN поможет усилить защиту баз данных в аэропорте Салехарда
Аэропорт Салехарда подключен к виртуальной частной сети . Инфраструктуру для интеграции авиагавани в единое цифровое пространство «Новапорт Холдинг» развернул новосибирский филиал провайдера «Ростелеком». Решение реализовано для повышения кибербезопасности и эффективности обмена данными между филиалами компании.
«Наша корпоративная виртуальная частная сеть обладает повышенным уровнем защиты данных благодаря применению надежных протоколов шифрования и индивидуальных учетных записей для каждого сотрудника. Сервис эффективно защищает от утечек и целевых кибератак, а также отличается высокой пропускной способностью, позволяя передавать любые объемы информации без потери скорости. Это особенно важно для крупных компаний с большим числом сотрудников», — отметил вице-президент и директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Кроме того, что услуга виртуальной частной сети позволяет отслеживать действия пользователей, управлять их доступом к корпоративным данным и предотвращать несанкционированное вмешательство. Решение защищает трафик даже при работе с личных устройств, а также обеспечивает стабильное функционирование ключевых корпоративных сервисов, включая CRM и электронную почту. Также виртуальная частная сеть поддерживает масштабирование и интеграцию дополнительных сервисов: виртуальной АТС и видеонаблюдения, что расширяет возможности цифровой инфраструктуры для бизнеса.
