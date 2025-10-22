Мужчина из ЯНАО выбил зубы подруге, но это дорого ему обошлось

Суд Лабытнанги обязал сожителя оплатить выбитые зубы подруге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) в 2024 году мужчина жестоко избил сожительницу. Удары приходились главным образом по лицу, пострадавшая получила челюстные травмы из-за которых лишилась зубов. Она обратилась в суд за компенсацией морального вреда, и ее иск удовлетворили — обидчик выплатит женщине более полутора миллионов рублей.

«В Лабытнанги вечером 22 сентября 2024 года [мужчина], будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении кухни квартиры ..., на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений с целью причинения вреда здоровью, подошел к сидевшей за столом [женщине] и умышленно нанес ей удар кулаком левой руки в область нижней челюсти справа, один удар кулаком правой руки в область нижней челюсти слева», — сообщается в решении суда Лабытнанги, имеющегося в распоряжении URA.RU. Она попыталась скрыться в комнате, но сожитель пошел за ней и продолжил избивать несчастную.

В решении суда не указано, кем приходится агрессор жертве, но источники в силовых структурах подтвердили корреспонденту агентства, что мужчина проживал с женщиной в одной квартире. В пресс-службу окружного УМВД отправлен запрос за уточняющей информацией.

В итоге пострадавшей пришлось заняться своим здоровьем. От полученных челюстных травм она лишилась зубов, а зубопротезирование обошлось ей в 800 тысяч рублей. А на нападавшего завели уголовное дело, которое расследовали сотрудники ОМВД по Лабытнанги.

Мировой судья в Лабытнанги рассмотрел уголовное дело и признал мужчину виновным. Это дало пострадавшей право обратиться в суд с иском о возмещении расходов и компенсации за морально-нравственные страдания. Она требовала с обидчика один миллион рублей, но размер компенсации суд несколько снизил.