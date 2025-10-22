Трагедия на реке в ЯНАО: двое мужчин провалились под лед на снегоходе
Поездка на снегоходе обернулась трагедией в ЯНАО
В Тазовском районе ЯАНО двое мужчин провалились под лед на снегоходе «Буран» на реке Среднее Мессо. Происшествие случилось примерно в 3-4 километрах от устья реки, в 40 километрах северо-западнее поселка Тазовский. Один из ямальцев смог самостоятельно выбраться на берег и сообщил о происшествии спасателям, а второй, по предварительным данным, утонул. Поиски его тела ведет группа «Ямалспас», сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«21 октября в единую дежурно-диспетчерскую службу Тазовского района поступило сообщение от мужчины, о том что в 3-4 километрах от устья реки Среднее Мессо ( 40 километров северо-западнее п. Тазовский) провалились в полынью 2 человека на снегоходе „Буран“.Заявитель самостоятельно выбрался на берег, находится в балке. Второй мужчина предварительно утонул, на сегодняшний день группа „Ямалспас“ выехала на поиски», — написано в telegram-канале ведомства.
Причиной трагедии стал непрочный лед, который только начал формироваться на водоемах Ямала. Спасатели напомнили, что выход на него в настоящее время категорически запрещен. Официальное открытие ледовых переправ еще не состоялось, и попытки пересекать водоемы представляют реальную угрозу жизни. Поисковые мероприятия продолжаются, жителей района призывают воздержаться от выхода на лед до официального разрешения.
