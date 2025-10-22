Какой силы будет магнитная буря 23 октября 2025: прогноз для метеозависимых

23 октября магнитных бурь не ожидается Фото: Создано в Midjourney

23 октября ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Магнитных бурь не ожидается, а уровень активности магнитосферы значительно снизится. При этом в конце месяца возможно возникновение магнитных бурь. О том, чего ждать метеозависимым — в материале URА.RU.

Прогноз магнитных бурь на 23 октября 2025

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 23 октября геомагнитная обстановка будет стабильная. Вероятность возникновения магнитных бурь достигнет лишь 7%, слабые геомагнитные возмущения возможны с вероятностью 20%.

На протяжении суток уровень магнитосферы будет варьироваться от 1 до 2,5 балла по Кр-индексу. Это «зеленый» уровень геомагнитной активности, который не влияет на организм человека. По другим значениям также прогнозируется благоприятная геомагнитная обстановка. Индекс Ap, характеризующий общую геомагнитную активность, ожидается на уровне 5. Индекс F10.7, который отражает уровень солнечного радиоизлучения, прогнозируется на уровне 145. Это пока самые низкие показатели в октябре.

Атмосферное давление 23 октября

23 октября атмосферное давление в Москве будет колебаться от 756 до 757 мм рт. ст. В Санкт-Петербурге в этот день показатели атмосферного давления будут такими же. Таким образом, в этих городах ожидается небольшое понижение этого показателя. У метеозависимых людей может вызывать легкую усталость или сонливость.

Когда будут сильные магнитные бури в октябре

Во второй половине октября будет преимущественно стабильная геомагнитная обстановка: значения Кр-индекса будут находиться в пределах 2–3 баллов. Исключение составят 26 октября и 30 октября. В эти дни уровень магнитных возмущений временно повысится до 4 баллов.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури — периоды усиленной геомагнитной активности. Они возникают вследствие солнечных вспышек и сопровождаются нарушениями в магнитном поле Земли. Для оценки интенсивности подобных событий используется шкала KP, диапазон которой простирается от 0 (полное отсутствие возмущений), до 9 (мощная буря). Специалисты классифицируют уровни следующим образом:

Зеленый (0–3 балла) : спокойно, влияние на здоровье минимальное;

: спокойно, влияние на здоровье минимальное; Оранжевый (4 балла) : повышенная активность, возможны слабость, раздражительность;

: повышенная активность, возможны слабость, раздражительность; Красный (5 и более баллов): сильная буря, возможны сбои техники, ухудшение самочувствия.

Воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди в возрасте старше 50 лет, а также лица с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. При этом в периоды магнитных возмущений даже у молодых людей могут возникать такие симптомы, как головная боль, колебания артериального давления, чувство усталости и повышенная раздражительность.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

В интервью URA.RU невролог Юлия Каракулова сообщила, что примерно треть населения испытывает влияние магнитных бурь. Как отмечает эксперт, подобная реакция организма объясняется изменениями в процессах микроциркуляции крови, а также особенностями функционирования нервной системы.