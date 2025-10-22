В ЯНАО всех пятиклассников вовлекут в программу Движения Первых

На Ямале создали «Классы Первых» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО стартует программа «Классы Первых» для пятиклассников. Благодаря ей, восемь тысяч учеников из разных районов региона вовлекут в системную работу в рамках Движения Первых. Проект рассчитан на один учебный год и реализуется во всех школах округа с 2025 года. В основе программы — глубокое погружение школьников в 12 направлений деятельности, сообщили в правительстве Ямала

«Классы Первых — это уникальная практика преемственности и погружения из отрядов „Орлят России“ в деятельность Движения Первых. Проект сделает переход в среднее звено осознанным, интересным и насыщенным. Ребята не просто узнают о Движении — они сразу станут его частью, участвуя в активностях и зарабатывая достижения вместе со своим классом», — отметил председатель регионального отделения Движения Первых на Ямале Тимур Сулейменов.

Программа включает пять ключевых этапов: «Движение», «Будущее», «Отечество», «Возможности» и «Страна». Для участников подготовлены задания, отражающие основные направления работы организации, а также дополнительные активности от партнеров. В их числе выступят «Зеленая Арктика», которая организует экомарафон, и Школа Ямолод, отвечающая за тематические квесты. Также предусмотрена сдача норм ГТО и другие командные инициативы. Задания будут размещаться на специальном сайте, где классы регистрируются и загружают выполненные задания.

