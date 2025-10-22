В ЯНАО для детей в больницах создают игровые комнаты и зоны для кормления

Дети снижают стресс от больницы в игровых комнатах Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ямальских больницах и поликлиниках продолжают создавать игровые комнаты и специальные зоны для детей. Такие пространства уже действуют в стационарах Салехарда, Надыма, Мужей, Нового Уренгоя и всех детских поликлиниках региона, а недавно оно открылось еще и в педиатрическом отделении Лабытнангской городской больницы, сообщили в правительстве ЯНАО.

«Лечение детей должно быть комфортным. Появившаяся игровая комната — это небольшое пространство, наполненное игрушками, где дети могут играть друг с другом и хотя бы чуть-чуть, но все же отвлекаться от болезни. Игровые комнаты в больнице — это то место, где ребенок перестает быть пациентом и становится просто ребенком», — цитируют главного врача Лабытнангской больницы Алину Латыпову на сайте правительства региона

Такие пространства помогают снизить уровень тревожности не только у детей, но и у их родителей, поддерживают позитивный настрой и способствуют более быстрому восстановлению маленьких пациентов. Игровые комнаты оборудованы сенсорными панелями, мягкими игрушками и материалами, которые легко дезинфицировать.

