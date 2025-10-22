В ЯНАО для детей в больницах создают игровые комнаты и зоны для кормления
Дети снижают стресс от больницы в игровых комнатах
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В ямальских больницах и поликлиниках продолжают создавать игровые комнаты и специальные зоны для детей. Такие пространства уже действуют в стационарах Салехарда, Надыма, Мужей, Нового Уренгоя и всех детских поликлиниках региона, а недавно оно открылось еще и в педиатрическом отделении Лабытнангской городской больницы, сообщили в правительстве ЯНАО.
«Лечение детей должно быть комфортным. Появившаяся игровая комната — это небольшое пространство, наполненное игрушками, где дети могут играть друг с другом и хотя бы чуть-чуть, но все же отвлекаться от болезни. Игровые комнаты в больнице — это то место, где ребенок перестает быть пациентом и становится просто ребенком», — цитируют главного врача Лабытнангской больницы Алину Латыпову на сайте правительства региона
Такие пространства помогают снизить уровень тревожности не только у детей, но и у их родителей, поддерживают позитивный настрой и способствуют более быстрому восстановлению маленьких пациентов. Игровые комнаты оборудованы сенсорными панелями, мягкими игрушками и материалами, которые легко дезинфицировать.
Кроме того, во всех детских поликлиниках округа организованы специальные зоны для кормления малышей: установлено 64 пеленальных столика, еще 11 мест для ухода за детьми появились в этом году, а поставка еще 12 ожидается в Тарко-Сале и Салехарде. Для снижения стресса при медицинских процедурах в учреждения поступили визуализаторы вен: в 2024 году закуплено девять приборов, а в 2025-м их число увеличено до 125, что позволило оснастить все больницы региона. Визуализаторы позволяют минимизировать дискомфорт и сократить время процедуры до полутора минут.
