Один из подростков выстрелил в машину обидчика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В городе Магнитогорске Челябинской области перепалка подростков и мужчины закончилась стрельбой. Об этом сообщили пострадавшие в социальной сети. Полиция начала проверку по данному факту.

«Придя в себя я увидела, что отверстие от пули находится прямо напротив моей головы. Это говорит о том, что целился он в меня, в человека!» — написала одна из участниц конфликта в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Конфликт между мужчиной и группой подростков произошел около одного из магазинов Магнитогорска. Подростки, со слов мужчины, в общественном месте громко слушали музыку, кричали и выражались нецензурно. На что он сделал им замечание. Когда конфликт, казалось бы, был исчерпан мужчина вместе с женой пошли в машину и тут один из подростков достал пистолет и начал угрожать. «Обернувшись я увидела напротив себя Александра, который держал в руках пистолет, направленный на моего мужа, дальше он начал размахивать оружием», — сообщила женщина.

Она достала телефон, чтобы вызвать экстренные службы. В это время подростки скрылись за ларьком. Семейная пара села в машину и начала отъезжать, в этот момент они услышали громкий хлопок.

Подростки же уверяют, что лишь защищали себя. Взрослый мужчина, с их слов, хватал Александра за горло и «обещал впечатать в асфальт».

Сотрудники полиции установили всех причастных к конфликту, сообщили в отделе полиции «Левобережный» УМВД России по Магнитогорску. «Выясняются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о привлечении 18-летнего жителя Магнитогорска к ответственности», — добавили в ведомстве.