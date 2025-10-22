Челябинским ресторанам потребовалось на треть больше поваров на подработку

Работники кухни стали особенно востребованной профессией в Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области резко вырос спрос на поваров и других работников кухни, чтобы выполнять заказы на подработке. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», больше также теперь требуется сотрудников пищевых производств.

«В третьем квартале исполнителей в категории кухни и пищевого производства на подработку в регионе искали на 31% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 23,9 тысячи рублей в месяц при частичной занятости», — пояснили в «Авито Подработке».

Увеличение числа вакансий эксперты связали с сезонными факторами и кадровым дефицитом в сфере общепита. Заведения столкнулись с двойной нагрузкой: рост посещаемости в летний период совпал с отпускным сезоном у постоянного персонала. Как заметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин , это создало устойчивый спрос на временных исполнителей как по России в целом, так и в регионах.

В целом по стране потребность в работниках кухни за год выросла почти в два раза (плюс 82%), а средний уровень оплаты составил 20,5 тысячи рублей в месяц при частичной занятости. Особенно востребованными оказались пиццамейкеры: число вакансий для них увеличилось на 59%, а средний доход по стране достиг 53,5 тысячи рублей. Также работодатели стали чаще искать поваров-кассиров — количество таких предложений выросло на 43%. На этой позиции средняя оплата составила 46 тысяч рубля в месяц. В обязанности сотрудников кухни входят подготовка ингредиентов, сборка блюд по технологическим картам, поддержание чистоты и упаковка продукции.