Полиция Копейска разыскивает участников массовой драки

В сквере на улице Калинина в Копейске, городе-спутнике Челябинска, произошла массовая драка. Полиция разыскивает участников двух компаний, одна из который напала на другую в черных балаклавах. Часть драки попала на видео камер наружного наблюдения.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 21 октября. Судя по кадрам драки, которые были опубликованы в местных пабликах, около 30 молодых людей в черной одежде и балаклавах быстрым шагом приблизились к другой компании, которая находилась в сквере имени Калинина. Часть компании разбегается, остальные, по словам очевидцев, пострадали от ударов руками и ногами.