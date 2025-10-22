На Челябинскую область обрушатся ночные морозы
Жителей региона предупредили о температурных качелях (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Жителей Челябинской области предупредили о морозах до шести градусов ниже нуля, которые ожидаются в ночь на 23 октября. При этом дневные температуры на юге достигнут 14 градусов тепла, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 23 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2,-3 градуса, при прояснении до шести градусов мороза, днём 4-9 градусов тепла, на юге до 14 градусов выше нуля», — уточнили метеорологи.
Синоптики отмечают, что подобные температурные качели не будут характерны для Челябинска. Здесь ожидается всего 7-9 градусов тепла днем и около нуля ночью. Ветер во всем регионе около 1-6 метров в секунду днем и до девяти метров в секунду ночью.
Синоптики предупреждали о переходе ночных температур через нулевую отметку. Дневные температуры также будут постепенно снижаться.
