На Челябинскую область обрушатся ночные морозы

Жителей региона предупредили о температурных качелях (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителей Челябинской области предупредили о морозах до шести градусов ниже нуля, которые ожидаются в ночь на 23 октября. При этом дневные температуры на юге достигнут 14 градусов тепла, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 23 октября ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха ночью +2,-3 градуса, при прояснении до шести градусов мороза, днём 4-9 градусов тепла, на юге до 14 градусов выше нуля», — уточнили метеорологи.

Синоптики отмечают, что подобные температурные качели не будут характерны для Челябинска. Здесь ожидается всего 7-9 градусов тепла днем и около нуля ночью. Ветер во всем регионе около 1-6 метров в секунду днем и до девяти метров в секунду ночью.

Продолжение после рекламы