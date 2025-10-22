В Челябинской области в ДТП реже всего попадают автомобили Lada

В Челябинской области почти 70% автомобилей в возрасте до пяти лет не попадали в ДТП. Из них наименьшую частоту упоминаний об авариных ситуациях в истории эксплуатации в регионе имеют автомобили Lada, сообщили в пресс-службе «Автотеки».

Как прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин, в целом по России с 2023 года доля автомобилей до пяти лет, которые не попадали в ДТП, выросла более чем на два процентных пункта. Причина в том, что водители сейчас более внимательно относятся к вождению. Безопасность увеличилась и за счет оснащения интеллектуальными помощниками. В их числе: камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и распознавания дорожных знаков, а также другие технологии.