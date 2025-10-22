Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

В Челябинской области в ДТП реже всего попадают автомобили Lada

В Челябинской области в ДТП реже всего попадают автомобили Lada
22 октября 2025 в 14:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Безаварийные экземпляры чаще встречаются среди Lada Granta

Безаварийные экземпляры чаще встречаются среди Lada Granta

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинской области почти 70% автомобилей в возрасте до пяти лет не попадали в ДТП. Из них наименьшую частоту упоминаний об авариных ситуациях в истории эксплуатации в регионе имеют автомобили Lada, сообщили в пресс-службе «Автотеки».

«Реже всего данные о ДТП встречаются в истории автомобилей марок Lada (доля безаварийных машин — 72%), Hyundai (67%) и Kia (65,1%). Среди моделей чаще всего безаварийные экземпляры встречаются среди Lada Granta (доля 65,8%)», — отметили в пресс-службе.

Как прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин, в целом по России с 2023 года доля автомобилей до пяти лет, которые не попадали в ДТП, выросла более чем на два процентных пункта. Причина в том, что водители сейчас более внимательно относятся к вождению. Безопасность увеличилась и за счет оснащения интеллектуальными помощниками. В их числе: камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и распознавания дорожных знаков, а также другие технологии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал