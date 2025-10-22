Челябинцы стали поддерживать блогеров импульсивно

Челябинцы готовы поддержать блогеров импульсивными платежами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители в Челябинской области за год стали в 2,4 раза чаще импульсивно платить донаты блогерам. При этом, как URA.RU сообщили в пресс-службе компании Yota, интерес к подписочным моделям поощрения снизился.

«Высокую динамику показал сервис для приема донатов DonationAlerts. Его средний трафик с начала года увеличился в 2,4 раза», — заявили URA.RU в Yota.

В то же время интерес к подписочным платформам Boosty и Patreon упал на 50% и 80% соответственно. Пользователям эти платформы предоставляют эксклюзивный контент, который они получают на основе регулярной подписки. Стримеры получают деньги в реальном времени от зрителей, которые платят через сервисы приема донатов.

