Стало известно имя нового главы УГМУ

Юрий Семенов возглавлял челябинскую медицину, потом НИИ ОММ, а сейчас стал и.о. ректора УГМУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполнять обязанности ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) будет директор НИИ ОММ Юрий Семенов — в прошлом министр здравохранения Челябинской области. Предыдущий глава вуза Ольга Ковтун с 22 октября ушла в отставку. Подробности URA.RU сообщил источник в медицинской среде.

«Накануне из Минздрава РФ пришел приказ о назначении Семенова и.о. ректора. Сегодня он сам объявил об этом на линейке», — сказал собеседник агентства.

По его словам, назначение об исполнении обязанностей не снимает вопроса выборов: они все равно состоятся, но, вероятно, позже. «Однако тот факт, что именно Семенов стал и.о., говорит о том, что с наибольшей долей вероятности он и возглавит в будущем вуз», — считает источник.

Продолжение после рекламы