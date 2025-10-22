Стало известно имя нового главы УГМУ
Юрий Семенов возглавлял челябинскую медицину, потом НИИ ОММ, а сейчас стал и.о. ректора УГМУ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Исполнять обязанности ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) будет директор НИИ ОММ Юрий Семенов — в прошлом министр здравохранения Челябинской области. Предыдущий глава вуза Ольга Ковтун с 22 октября ушла в отставку. Подробности URA.RU сообщил источник в медицинской среде.
«Накануне из Минздрава РФ пришел приказ о назначении Семенова и.о. ректора. Сегодня он сам объявил об этом на линейке», — сказал собеседник агентства.
По его словам, назначение об исполнении обязанностей не снимает вопроса выборов: они все равно состоятся, но, вероятно, позже. «Однако тот факт, что именно Семенов стал и.о., говорит о том, что с наибольшей долей вероятности он и возглавит в будущем вуз», — считает источник.
Помимо Семенова на кресло ректора претендуют еще три человека. Это профессор-травматолог, замдиректора по научной работе института имени Чаклина, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин; доктор медицинских наук, доцент Татьяна Бородулина и кандидат медицинских наук Алексей Ушаков.
