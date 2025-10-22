Логотип РИА URA.RU
Стало известно имя нового главы УГМУ

Экс-глава челябинского минздрава Семенов возглавит в Екатеринбурге УГМУ
22 октября 2025 в 13:35
Юрий Семенов возглавлял челябинскую медицину, потом НИИ ОММ, а сейчас стал и.о. ректора УГМУ

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполнять обязанности ректора Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) будет директор НИИ ОММ Юрий Семенов — в прошлом министр здравохранения Челябинской области. Предыдущий глава вуза Ольга Ковтун с 22 октября ушла в отставку. Подробности URA.RU сообщил источник в медицинской среде.

«Накануне из Минздрава РФ пришел приказ о назначении Семенова и.о. ректора. Сегодня он сам объявил об этом на линейке», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, назначение об исполнении обязанностей не снимает вопроса выборов: они все равно состоятся, но, вероятно, позже. «Однако тот факт, что именно Семенов стал и.о., говорит о том, что с наибольшей долей вероятности он и возглавит в будущем вуз», — считает источник. 

Помимо Семенова на кресло ректора претендуют еще три человека. Это профессор-травматолог, замдиректора по научной работе института имени Чаклина, доктор медицинских наук Кирилл Бердюгин; доктор медицинских наук, доцент Татьяна Бородулина и кандидат медицинских наук Алексей Ушаков.

