Дорожная техника Челябинска готова к предстоящему зимнему периоду. Мэр города Алексей Лошкин лично осмотрел машины и агрегаты, а также объемы заготовленной смеси для дорог, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня осмотрели готовность дорожников к предстоящему зимнему периоду, проверили наличие и состояние техники. В Челябинске около тысячи километров дорог, которые обслуживаются круглый год, для этого у подрядчиков трудятся порядка 233 единиц различной техники. Кроме того, проверили наличие на складах соли и песчаной смеси, укомплектованность водителями. В целом мои требования остаются прежними — при выпадении осадков работы необходимо активнее проводить в ночной период, чтобы максимально очищать городские улицы к утру и не нарушать интенсивный трафик», — отметил Лошкин.

В Центральном районе подготовлено порядка 30 видов техники для борьбы с гололедом и снегопадами, в том числе один новый шнекоротер, который помогает убирать снег в максимально быстрые сроки. Как сообщил исполняющий директор компании «Стройтех» Игорь Гудис, сейчас на балансе подрядчика два таких агрегата.

На улице Рылеева подрядная организация «Автодор» продемонстрировала имеющуюся технику и запасы соли. Лошкин потребовал, чтобы дороги были максимально защищены, а тротуары, спуски и перекрестки дополнительно обработаны противогололедными составами.

На улице Новороссийская располагается субподрядня организация «Автодора» — компания «Экотранс», которая обслуживает только Ленинский район Челябинска. Здесь на борьбу со снегом и гололедом направлено 36 единиц техники, а также сотрудники предприятия для ручной обработки остановок и пешеходных переходов. Как уточнил руководитель «Экотранса» Илья Кошнерук, соль для предстоящей работы в зимний период также закуплена. На четвертой точке осмотра, которая расположена в Металлургическом районе, специалисты компании «Строймеханизация» также продемонстрировали свою готовность к предстоящей зиме.



