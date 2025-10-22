Логотип РИА URA.RU
Россельхознадзор усомнился в качестве зерна пяти челябинских производителей

22 октября 2025 в 13:09
Декларации качества пяти челябинских фирм, производящих зерно, аннулированы

Декларации качества пяти челябинских фирм, производящих зерно, аннулированы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники контролирующего ведомства усомнились в качестве зерна пяти производителей, которые получили декларацию о соответствии в Ульяновске и без исследования на пестициды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управлением Россельхознадзора. 

«В отношении пяти участников оборота зерна — ООО „Карсы“, ООО „Агрофарм“, ООО ТД „Инстрэм“, ИП Шорохова Н.Ф, ИП Ранько А.Ю из Чебаркульского, Троицкого, Брединского районов Челябинской области были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Они зарегистрировали декларации на зерно 2025 года на основании лабораторных исследований ООО „ИЛ 73“ в Ульяновске», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Проверяющих насторожило, что фермеры для проверки выбрали лабораторию, которая находится за тысячу километров от места выращивания зерна. Хотя проверить продукцию они могли в Челябинске, Екатеринбурге или Кургане. Также продукцию не проверили на безопасность согласно приложению №№2,4,6 техрегламента Таможенного союза. В частности, отсутствовали исследования на остаточное количество пестицидов в зерне. 

Декларации указанных производителей признаны недействительными. Нарушителям вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Аграрии Челябинской области в этом сезоне уже собрали первый миллион тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. Темпы уборки превысили прошлогодние, урожайность тоже стала выше. 

