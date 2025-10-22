Россельхознадзор усомнился в качестве зерна пяти челябинских производителей

Декларации качества пяти челябинских фирм, производящих зерно, аннулированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области сотрудники контролирующего ведомства усомнились в качестве зерна пяти производителей, которые получили декларацию о соответствии в Ульяновске и без исследования на пестициды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управлением Россельхознадзора.

«В отношении пяти участников оборота зерна — ООО „Карсы“, ООО „Агрофарм“, ООО ТД „Инстрэм“, ИП Шорохова Н.Ф, ИП Ранько А.Ю из Чебаркульского, Троицкого, Брединского районов Челябинской области были вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Они зарегистрировали декларации на зерно 2025 года на основании лабораторных исследований ООО „ИЛ 73“ в Ульяновске», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Проверяющих насторожило, что фермеры для проверки выбрали лабораторию, которая находится за тысячу километров от места выращивания зерна. Хотя проверить продукцию они могли в Челябинске, Екатеринбурге или Кургане. Также продукцию не проверили на безопасность согласно приложению №№2,4,6 техрегламента Таможенного союза. В частности, отсутствовали исследования на остаточное количество пестицидов в зерне.

Декларации указанных производителей признаны недействительными. Нарушителям вынесены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.