Пенсионерка украла у челябинца колеса от автомобиля

Челябинец лишился колес, ненадолго оставив их у шиномонтажа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Октябрьском районе Челябинской области полицейские раскрыли кражу автомобильных шин и дисков, которые похитила 66-летняя местная жительница. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«41-летний мужчина сообщил, что оставил возле автосервиса восемь шин и четыре диска для предстоящего шиномонтажа, ненадолго отлучился, а по возвращении обнаружил пропажу имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к преступлению 66-летней жительницы района», — рассказали в ведомстве.

Женщина пояснила, что оставленные колеса никому не принадлежат. Она приехала к автосервису на автомобиле с прицепом и забрала оставленные шины и диски. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.

Продолжение после рекламы