Пенсионерка украла у челябинца колеса от автомобиля
Челябинец лишился колес, ненадолго оставив их у шиномонтажа
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Октябрьском районе Челябинской области полицейские раскрыли кражу автомобильных шин и дисков, которые похитила 66-летняя местная жительница. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«41-летний мужчина сообщил, что оставил возле автосервиса восемь шин и четыре диска для предстоящего шиномонтажа, ненадолго отлучился, а по возвращении обнаружил пропажу имущества. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к преступлению 66-летней жительницы района», — рассказали в ведомстве.
Женщина пояснила, что оставленные колеса никому не принадлежат. Она приехала к автосервису на автомобиле с прицепом и забрала оставленные шины и диски. Сумма ущерба составила около 35 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Похищенное имущество возвращено владельцу.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!