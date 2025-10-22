В Челябинской области осудили военного, укравшего автомат на СВО

Суд отправил мужчину в колонию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинской области суд отправил в колонию на три с половиной года военного, который в зоне СВО случайно нашел и присвоил себе автомат. Позднее из оружия мужчина выстрелил в воздух в одном из баров региона, сообщила пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

«Военнослужащий признан виновным по части второй статьи 213 и части первой статьи 222 УК РФ, и с применением части третьей статьи 69 УК РФ. Назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима», — сообщила пресс-служба суда на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина, находясь в зоне СВО, обнаружил автомат модели АК-74 и магазин ручного пулемета с 37 патронами. Найденное он присвоил себе и стал тайно хранить. Позднее его направили в командировку в Челябинскую область, оружие он взял с собой и спрятал на придомовой территории.

В один из дней мужчина пошел в бар и оружие взял с собой. В баре он поругался с посетителями и выстрелили в воздух 36 раз. После скрылся. Придя домой, мужчина распилил автомат и снова закопал его на придомовой территории своего частного дома.