Челябинцы нашли способ отправлять в космос больше полезных грузов

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске запатентовали демонстратор двигательной установки ракеты-носителя, позволивший отправлять в космос больше полезных грузов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, разработчики облегчили конструкцию двигателя на 3%.

«Ученые исключили из двигателя механические органы управления, облегчив конструкцию. Каждый процент позитивно влияет на дальность полета устройства и массу полезной нагрузки на борту», — сообщили URA.RU в ЮУрГУ.

С 2021 года ученые университетапри экспертном сопровождении АО «ГРЦ Макеева» ведут разработку демонстратора двигательной установки первой в России одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки. Исследователи разработали механизм регулирования направления движения для демонстратора посадочного модуля. Последний оснащен многокамерной двигательной установкой с профилированным центральным телом. Подход упростил конструкцию двигателя и сэкономил топливо.

«Тяга двигателя возникает от реактивной струи. Ее скорость, давление и сила определяют осевое направление ракеты во время движения. Чтобы обеспечить поворот ракеты, нужно изменить направление вектора тяги относительно ее продольной оси», — пояснили в вузе.

Традиционно для этого применяется отклонение камер сгорания ракетных двигателей при помощи дополнительно вмонтированных тяжелых рулевых машин или карданных подвесов. В результате усовершенствования несколько камер сгорания разместили по периферии профилированного (отделанного специальными канавками для стекания сгоревших газов) центрального тела.

«При таком подходе формируется единая струя продуктов сгорания. И при этом становится возможным увеличение и уменьшение тяги отдельных камер сгорания в различных плоскостях управления. Если уменьшается тяга одной камеры сгорания, то автоматически увеличивается тяга камеры другой, противоположной. Эта разность тяг относительно продольной оси и обеспечивает отклоняющий момент центра массы двигателя, а значит, и ракеты-носителя: она поворачивается в нужном направлении. Важно, что управлять можно как одиночными камерами, так и их группами», — рассказал URA.RU инженер-конструктор научной лаборатории «Двигательные и энергетические установки летательных аппаратов» Алексей Шульц.