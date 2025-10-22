СВС: Канада аннулировала контракт на ремонт боевых машин для Украины

Власти Канады аннулировали контракт на ремонт 25 списанных легкобронированных боевых машин, которые планировалось передать Украине. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на министра национальной обороны Канады Дэвида Макгинти.

Контракт на сумму 250 миллионов канадских долларов ($178 млн) был расторгнут с компанией Armatec Survivability из Канады, занимавшейся восстановлением украинской техники. Причины отмены соглашения официально не раскрываются, отметили в CBC .

Ранее телеканал сообщал, что Украина так и не получила обещанные 25 бронетранспортеров, поставку которых канадское правительство анонсировало еще в 2023 году. По информации СМИ, выполнение контракта на ремонт техники оказалось на паузе из-за «бюрократической и корпоративной неопределенности». При этом, с февраля 2022 года Канада уже передала Украине военную помощь на сумму более 4,5 млрд канадских долларов (3,2 млрд долларов США).