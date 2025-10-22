Российского фехтовальщика Кузюкова внесли в Миротворец*
22 октября 2025 в 12:34
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Многократный чемпион паралимпиад по фехтованию Александр Кузюков внесен в базу украинского сайта "Миротворец" (ресурс признан экстремистским и запрещен в России). Об этом свидетельствуют данные запрещенного портала. Карточка Кузюкова была размещена 22 октября. *»Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ и заблокирован.
