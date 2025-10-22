Житель Сочи задержан за призыв к финансированию ВСУ
22 октября 2025 в 12:37
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силовики задержали сочинца за призыв финансировать Вооруженные силы Украины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об инциденте сообщает региональное управление ФСБ.
Комментарии (1)
- попали в сюр!!22 октября 2025 13:09есть такое слово -"убивать" так надо с ними
