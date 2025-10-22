В ХМАО изменили условия выдачи арктической ипотеки
Жители арктической зоны ХМАО могут получить льготную ипотеку
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Югре арктическую ипотеку смогут оформлять земские работники культуры, сообщила URA.RU пресс-служба ВТБ. Подобные жилищные кредиты выдаются под 2%.
«В Березовском и Белоярском районах ХМАО программа начнет действовать после формирования региональных реестров. Воспользоваться льготными условиями при покупке жилья могут работники культуры, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки или малые города Дальнего Востока и Арктики с населением до 50 тысяч человек», — говорится в сообщении.
Воспользоваться льготной ипотекой смогут участники государственной программы «Земский работник культуры». Для этого необходимо заключить трудовой договор с организацией культуры сроком не менее пяти лет, а также быть включенным в реестр земских работников культуры, который формируют региональные органы исполнительной власти.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!