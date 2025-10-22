В ХМАО изменили условия выдачи арктической ипотеки

«В Березовском и Белоярском районах ХМАО программа начнет действовать после формирования региональных реестров. Воспользоваться льготными условиями при покупке жилья могут работники культуры, переехавшие для работы в сельские населенные пункты, рабочие поселки или малые города Дальнего Востока и Арктики с населением до 50 тысяч человек», — говорится в сообщении.