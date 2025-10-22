«АвтоВАЗ» отзывает тысячи автомобилей Lada

Отозванные Lada оснастят дополнительными деталями Фото: Роман Наумов © URA.RU

«АвтоВАЗ» добровольно отзывает 8,2 тысячи автомобилей Lada X-ray для установки блока управления системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

«Временный выпуск транспортных средств, не оснащенных устройством или системой вызова экстренных оперативных служб, был предусмотрен соответствующим решением комиссии Таможенного союза. Такие транспортные средства должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных оперативных служб до 31 декабря 2027 года в рамках согласованных Росстандартом программ мероприятий», — отметили в ведомстве, их данные передает автомобильный сайт auto.ru.

Под действие кампании попадают 8209 хэтчбеков, произведенных с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года. Причиной отзыва стало плановое дооснащение автомобилей системой экстренного реагирования, предусмотренное решением комиссии Таможенного союза. Все работы по дооснащению будут выполнены за счет производителя, владельцев уведомят письмом или по телефону.

В Росстандарте уточнили, что под отзывную кампанию попадают машины, выпущенные в условиях временного ослабления технических требований из-за внешних ограничений. Аналогичные меры ранее были реализованы для 22 тысяч автомобилей Lada Vesta и более 20 тысяч внедорожников Niva Legend и Niva Travel.