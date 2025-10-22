Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа

Песков: идет подготовка к встрече Путина и Трампа
22 октября 2025 в 14:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа

Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сроки переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом еще не определены, однако подготовка к встрече уже идет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сроки встречи не были определены. Предстоит их определить. Для этого необходимо время. Идет подготовка. Все окружено большим количеством сплетен и пересудов. В большей части это коренным образом не соответствует действительности», — подчеркнул Песков. Его слова передает представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерские власти продолжают подготовительные мероприятия к потенциальной встрече президентов России и Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа — в столице страны, Будапеште. Конкретная дата проведения саммита еще не установлена.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал