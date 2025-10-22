Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа

Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сроки переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом еще не определены, однако подготовка к встрече уже идет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сроки встречи не были определены. Предстоит их определить. Для этого необходимо время. Идет подготовка. Все окружено большим количеством сплетен и пересудов. В большей части это коренным образом не соответствует действительности», — подчеркнул Песков. Его слова передает представитель Кремля.