Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа

Песков прокомментировал встречу Путина и Трампа
Сроки переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом еще не определены, однако подготовка к встрече уже идет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сроки встречи не были определены. Предстоит их определить. Для этого необходимо время. Идет подготовка. Все окружено большим количеством сплетен и пересудов. В большей части это коренным образом не соответствует действительности», — подчеркнул Песков. Его слова передает представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что венгерские власти продолжают подготовительные мероприятия к потенциальной встрече президентов России и Штатов — Владимира Путина и Дональда Трампа — в столице страны, Будапеште. Конкретная дата проведения саммита еще не установлена.
