Орбан отчитался о подготовке к встрече Путина и Трампа в Будапеште
Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште
Власти Венгрии продолжают подготовку к возможной встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Будапеште. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, точная дата саммита пока не определена.
«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал премьер-министр Венгрии на своей странице в одной из соцсетей.
Ранее состоялся восьмой с начала текущего года телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, после двухчасовой беседы стороны выразили готовность приступить к незамедлительной организации новой встречи лидеров двух государств. В качестве возможного места проведения саммита рассматривается Будапешт.
