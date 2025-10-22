Орбан отчитался о подготовке к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Власти Венгрии продолжают подготовку к возможной встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Будапеште. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, точная дата саммита пока не определена.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал премьер-министр Венгрии на своей странице в одной из соцсетей.