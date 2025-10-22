Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Орбан отчитался о подготовке к встрече Путина и Трампа в Будапеште

22 октября 2025 в 12:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Власти Венгрии продолжают подготовку к возможной встрече президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — в Будапеште. Об этом сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, точная дата саммита пока не определена.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал премьер-министр Венгрии на своей странице в одной из соцсетей.

Ранее состоялся восьмой с начала текущего года телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, после двухчасовой беседы стороны выразили готовность приступить к незамедлительной организации новой встречи лидеров двух государств. В качестве возможного места проведения саммита рассматривается Будапешт.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал