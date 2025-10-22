Песков раскрыл подробности о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Песков ответил на вопрос о саммите Путина и Трампа
Фото: Официальный сайт Президента РФ
Решение о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа принималось в обоюдном формате. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это (решение о встрече, — прим. URA.RU) было обоюдное желание», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто предложил идею саммита Россия-США. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента добавил, что главы государств решили вмешаться на высшем уровню для разрешения той паузы, которая возникла в переговорном процессе. Однако, подчеркнул Песков, это вмешательство должно быть хорошо подготовлено.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.