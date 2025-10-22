Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Песков раскрыл подробности о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Песков: решение о встрече Путина и Трампа было принято обоюдно
22 октября 2025 в 14:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Песков ответил на вопрос о саммите Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о саммите Путина и Трампа

Фото: Официальный сайт Президента РФ

Решение о встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа принималось в обоюдном формате. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

«Это (решение о встрече, — прим. URA.RU) было обоюдное желание», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, кто предложил идею саммита Россия-США. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента добавил, что главы государств решили вмешаться на высшем уровню для разрешения той паузы, которая возникла в переговорном процессе. Однако, подчеркнул Песков, это вмешательство должно быть хорошо подготовлено.

Материал из сюжета:

Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал