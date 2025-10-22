Песков: Путин не поедет на саммит G20 в ЮАР
Песков ответил на вопрос об участии Путина в G20
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на форуме «Большой двадцатки» (G20), однако страна будет представлена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Лично Путин не примет участие (в G20, — прим. URA.RU)», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия будет представлена на форуме на достойном уровне.
Ранее Песков сообщал о том, что Путин примет участие на данном форуме. Он пройдет в ноябре 2025 года в ЮАР.
