Песков: Путин не поедет на саммит G20 в ЮАР

22 октября 2025 в 14:22
Песков ответил на вопрос об участии Путина в G20

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин не будет лично присутствовать на форуме «Большой двадцатки» (G20), однако страна будет представлена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

«Лично Путин не примет участие (в G20, — прим. URA.RU)», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия будет представлена на форуме на достойном уровне.

Ранее Песков сообщал о том, что Путин примет участие на данном форуме. Он пройдет в ноябре 2025 года в ЮАР. 

