Песков: Путин примет участие в саммите G20 в ЮАР

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите «Группы двадцати» (G20), который пройдет 21-22 ноября 2025 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он [Путин] примет участие в G20», — заявил Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва намерена максимально активно и на должном уровне работать во всех сегментах повестки саммита. «Участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активно. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы G20», — отметил Песков.

Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге 21-22 ноября и соберет руководителей многих стран. Ожидается участие президента США Дональда Трампа, председателя Евросовета Антониу Кошты, президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена, премьер-министра Канады Марка Карни, канцлера Германии Фридриха Мерца и других мировых лидеров. Центральной темой форума станет «Солидарность, равенство и устойчивость».

