Mash: Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция
Гузееву проверяют на причастность к хищению средств у более 60 человек
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Индонезийская полиция проверяет телеведущую Ларису Гузееву на причастность к хищению средств у более 60 человек, которые вложились в строительство вилл на острове. Об этом пишет Mash.
«Ларису Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что вместе с ней под проверкой застройщик Сергей Домогацкий, который помогал в обмане больше 60 человек.
Одна из пострадавших рассказала, что вложила 200 тысяч долларов после рекламы Гузеевой в соцсетях. Домогацкий обещал «рай под пальмами», но вскоре исчез, а строительство так и не началось. Как отмечают в полиции, застройщик инсценировал собственное похищение и избиение, чтобы ввести клиентов в заблуждение и отвлечь внимание от махинаций. Сейчас в отношении соучастника подано не менее десяти официальных заявлений.
Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева прокомментировала выдвинутые в ее адрес обвинения в мошенничестве, а также поблагодарила подписчиков за проявленную поддержку. В своем заявлении телеведущая выразила уверенность в благоприятном исходе ситуации и разместила в социальных сетях снимок с собакой по кличке Жужа. В конце июня в правоохранительные органы поступили первые шесть обращений, касающихся подозрений в мошенничестве при продаже вилл на Бали. Указанные эпизоды связывают с деятельностью Сергея Домогацкого и рекламной поддержкой со стороны Гузеевой.
