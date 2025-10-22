Mash: Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция

Гузееву проверяют на причастность к хищению средств у более 60 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU

Индонезийская полиция проверяет телеведущую Ларису Гузееву на причастность к хищению средств у более 60 человек, которые вложились в строительство вилл на острове. Об этом пишет Mash.

«Ларису Гузееву проверяет на мошенничество индонезийская полиция», — сказано в сообщении telegram-канала. Отмечается, что вместе с ней под проверкой застройщик Сергей Домогацкий, который помогал в обмане больше 60 человек.

Одна из пострадавших рассказала, что вложила 200 тысяч долларов после рекламы Гузеевой в соцсетях. Домогацкий обещал «рай под пальмами», но вскоре исчез, а строительство так и не началось. Как отмечают в полиции, застройщик инсценировал собственное похищение и избиение, чтобы ввести клиентов в заблуждение и отвлечь внимание от махинаций. Сейчас в отношении соучастника подано не менее десяти официальных заявлений.

