Гузеева, обвиненная в мошенничестве, прервала молчание

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Гузеева поблагодарила неравнодушных подписчиков
Гузеева поблагодарила неравнодушных подписчиков Фото:

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева впервые высказалась по поводу обвинений в мошенничестве и выразила благодарность своим подписчикам за оказанную поддержку. Об этом она сообщила в своих соцсетях. 

«Мои дорогие, любящие, щедрые подписчики, спасибо вам огромное за добрые слова, за поддержку, за признание, защиту от нападок и просто внимание к моей скромной персоне», — написала телеведущая в своем блоге. Она выразила уверенность, что все будет благополучно, опубликовав фотографию со своей собакой Жужей. 

В конце июня в полицию поступили первые шесть заявлений о предполагаемом мошенничестве при продаже вилл на Бали, связанном с деятельностью Сергея Домогацкого и рекламной поддержкой Гузеевой. Накануне еще 19 человек обвинили телеведущую в причастности к этой схеме. Общее число заявлений пострадавших в полицию достигло 27. 

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Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева впервые высказалась по поводу обвинений в мошенничестве и выразила благодарность своим подписчикам за оказанную поддержку. Об этом она сообщила в своих соцсетях.  «Мои дорогие, любящие, щедрые подписчики, спасибо вам огромное за добрые слова, за поддержку, за признание, защиту от нападок и просто внимание к моей скромной персоне», — написала телеведущая в своем блоге. Она выразила уверенность, что все будет благополучно, опубликовав фотографию со своей собакой Жужей.  В конце июня в полицию поступили первые шесть заявлений о предполагаемом мошенничестве при продаже вилл на Бали, связанном с деятельностью Сергея Домогацкого и рекламной поддержкой Гузеевой. Накануне еще 19 человек обвинили телеведущую в причастности к этой схеме. Общее число заявлений пострадавших в полицию достигло 27. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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