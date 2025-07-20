Гузеева, обвиненная в мошенничестве, прервала молчание

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева впервые высказалась по поводу обвинений в мошенничестве и выразила благодарность своим подписчикам за оказанную поддержку. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
«Мои дорогие, любящие, щедрые подписчики, спасибо вам огромное за добрые слова, за поддержку, за признание, защиту от нападок и просто внимание к моей скромной персоне», — написала телеведущая в своем блоге. Она выразила уверенность, что все будет благополучно, опубликовав фотографию со своей собакой Жужей.
В конце июня в полицию поступили первые шесть заявлений о предполагаемом мошенничестве при продаже вилл на Бали, связанном с деятельностью Сергея Домогацкого и рекламной поддержкой Гузеевой. Накануне еще 19 человек обвинили телеведущую в причастности к этой схеме. Общее число заявлений пострадавших в полицию достигло 27.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.