Челябинских школьников ждут осенние каникулы — отдых тех, кто учится по четвертной системе обучения продлится с 25 октября по 2 ноября. В это время дети и подростки смогут посетить экскурсию по закулисью театра, посмотреть шоу кошек Куклачева, создать своими руками стеклянный шедевр, поучаствовать в детективном квесте и побывать на песочном спектакле. О том, куда сходить юным челябинцам на длинных выходных — в материале URA.RU

25 октября

Проект «Айда со мной» приглашает в 14:00 на экскурсию в Театр драмы имени Наума Орлова. Участников ждет путешествие по страницам истории челябинской сцены, знакомство с работой бутафоров и секретами сценических механизмов. Гости побывают в потайном трюме, увидят подлинные архивные документы и сделают памятные фотографии. Стоимость билета — 650 рублей, требуется запись. (6+)

В Конгресс-холле Центра международной торговли выступит Театр кошек Дмитрия Куклачева со спектаклем «Котобум». В основе представления — история двух хулиганов, которые, попав в загадочный мир кошек, учатся добру и любви. В шоу задействовано более 40 пушистых артистов. Цена билетов начинается от 1300 рублей. (0+)

Публичная библиотека в 13:00 приглашает девушек и женщин от 14 лет на творческое занятие по созданию народной куклы «Желанница». Участницы не только освоят технику рукоделия, но и узнают о методах визуализации желаний и славянских обычаях, связанных с этим оберегом. Все материалы предоставляются, стоимость участия — 350 рублей, обязательна предварительная запись.

В 10:30 в Публичной библиотеке также пройдет мастер-класс «Воздушное вдохновение» для детей от 7 лет и их родителей. Юные скульпторы познакомятся с техниками лепки и создадут осенние фигурки из пластилина, которые сохранят форму после высыхания. Участие бесплатное, необходима запись. Гостям нужно принести с собой материалы: воздушный пластилин, клей ПВА с кистью, стеки, зубочистки и влажные салфетки.

26 октября

В кулинарной студии Parmesun в 14:00 состоится детский кулинарный урок. Юные повара освоят приготовление пасты с курицей и десерта — радужного капкейка. Стоимость участия — 1500 рублей. (6+)

В 12:00 кондитерская «Высший Вкус» приглашает детей от 7 лет и их родителей на тематическую программу «Русским духом пахнет». Участники испекут клубничный пирог, поиграют в народные игры с аниматором, продегустируют угощения и попьют чай из самовара. Цена билета — 1350 рублей за ребенка и взрослого.

Котокафе «Котофей» в 19:00 организует встречу, посвященную системе «Дизайн Человека». На занятии ведущая поможет участникам определить свой тип личности, раскрыть сильные стороны и узнать о методах борьбы со стрессом. Стоимость участия — 1100 рублей, требуется запись. Мероприятие подходит для старшеклассников. (16+)

27 октября

В 17:00 развлекательный центр «Джунгли Сити» приглашает детей почувствовать себя в роли сыщиков. Маленьких гостей ждет детективный квест. Стоимость билета — 1650 рублей. (6+)

С 18:30 до 21:00 в гончарной мастерской «Колокол» пройдет творческое занятие. Участники освоят работу за гончарным кругом и создадут оригинальную кружку в форме тыквы, которую смогут забрать с собой. Стоимость участия — 2300 рублей. (13+)

На сцене Молодежного театра в 19:00 театр «Манекен» представит постановку «Птица Феникс возвращается домой». Это печальная сказка для взрослых и подростков о кошке Тосе, мечтающей о сцене Лондона, Парижа или хотя бы Москвы, а также о мифической птице Феникс, уставшей от бессмертия. Билеты можно приобрести от 500 рублей. (12+)

28 октября

В 16:00 парк «Всюду Чудо Парк» приглашает юных гостей на празднование Хэллоуина. Детей ждут тематические конкурсы и страшный квест. Стоимость входа — 900 рублей. (0+)

Театр кукол имени Вольховского в 10:30 и 18:00 покажет постановку «Новый Робин-Бобин» для зрителей от 4 лет. Это история о внуке знаменитого обжоры, который отправляется в путешествие по морям, воздуху и даже космосу, совершая добрые дела и находя новых товарищей. Стоимость билетов — от 300 рублей.

29 октября

В 18:00 развлекательный центр «Джунгли Сити» превратится в обитель призраков. На интерактивной вечеринке детей ждут мистические развлечения. Цена билета на мероприятие — 1650 рублей. (0+)

Арт-студия «Шедевры из стекла» в 18:00 проведет занятие в технике фьюзинг — спеканию цветного стекла. Участники создадут композицию, которую выберут сами из более чем 20 вариантов. Стоимость зависит от выбранного изделия — от 500 рублей. Рекомендовано для взрослых и детей от 7 лет.

В 18:00 кинотеатр «Знамя» в рамках нового проекта «Азбука кино» проведет бесплатный показ фильма на определенную букву алфавита. Для посещения необходимо оставить комментарий в сообществе кинотеатра во «ВКонтакте». (16+)

30 октября

В Государственном историческом музее Южного Урала начала работу выставка, посвященная 130-летию Сергея Есенина. В экспозиции представлены личные вещи поэта, архивные документы, фотографии и аудиовизуальные инсталляции, раскрывающие его внутренний мир. Центральными экспонатами стали посмертная маска и прижизненные издания Есенина из коллекции Алексея Казакова — главного редактора альманаха «Есенинский вестник». Выставка продлится до февраля, стоимость билета — от 100 рублей. (6+)

Игровая комната «Кубики» в ТРК «Горки» 30 и 31 октября в 18:30, а также 1 ноября в 15:00 проведет праздник в честь Хэллоуина. Гостей ждут неоновое и тактильное шоу с животными, дискотека, конкурсы, тематическая фотозона, мастер-класс по созданию бомбочки для ванны и подарки. Цена билета — 1500 рублей. (6+)

В 16:00 на втором этаже торгового комплекса «Елки» в зоне «Белый рынок» состоится кукольное представление для самых маленьких. Гостей ждет добрая и веселая история. Вход свободный, обязательна предварительная регистрация. (0+)

31 октября

Кондитерская фабрика «Высший Вкус» в 15:30 и 18:00 приглашает детей от 8 лет и их родителей на программу «Сладкий Хэллоуин». Участники приготовят и украсят бенто-торт с клубничной начинкой, продегустируют новые сладости, примут участие в конкурсах с подарками. Стоимость посещения — 1750 рублей.

Дом Общественного собрания в 18:00 проведет интеллектуальную игру «Эх, прокачу!», приуроченную ко Дню автомобилиста. Участников ждут вопросы об истории автопрома, общественного транспорта и автомобильной культуры Челябинска. Для игры необходимо собрать команду и заранее зарегистрироваться. Стоимость билета — 500 рублей. (12+)

1 ноября

Театр-игровая комната «ПапинМамин» в 17:00 представит представление с гигантскими мыльными пузырями. В программе — световые и музыкальные эффекты, трюки и фокусы с мыльными сферами. Стоимость детского билета — 800 рублей, взрослого — 200 рублей. (6+)

2 ноября

Театр песочной живописи и теней «Скарабей» в 15:00 покажет классическую сказку о Золушке. История о мечтах и настоящей любви будет рассказана через искусство теневого театра и анимацию песком. Цена билета — 350 рублей. (0+)

