В Копейске произошел взрыв на предприятии, есть жертвы
23 октября 2025 в 00:27
Произошел взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба. Угрозы жителям города и гражданским объектам нет. Об этом заявил губернатор Челябинской области.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
