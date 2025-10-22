Что известно о взрыве на заводе под Челябинском
Взрывы начались к полуночи
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 23 октября прогремели несколько взрывов, есть жертвы. Что известно к этому часу — читайте в материале URA.RU.
Вспышки и грохот
Вспышки и грохот жители Копейска зафиксировали в 23:45. По их словам, небе раздались хлопки, появилось облако дыма, потом на расположенном рядом предприятии включили сирену.
Где слышали взрывы
Взрывы слышали в нескольких районах Челябинска — в Чурилово, Ленинском и на АМЗ. Часть очевидцев сообщает о двух хлопках, часть — о трех.
Есть жертвы
Губернатор Челябинской области сообщил о том, что взрывы произошли на одном из предприятий Копейска. Он уточнил, что есть жертвы, однако никаких угроз для инфраструктуры нет. На месте уже работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.
Как уточнил глава региона, по предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько человек пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. URA.RU ведет трансляцию событий.
