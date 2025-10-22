Что известно о взрыве на заводе под Челябинском

Взрывы начались к полуночи Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 23 октября прогремели несколько взрывов, есть жертвы. Что известно к этому часу — читайте в материале URA.RU.

Вспышки и грохот

Вспышки и грохот жители Копейска зафиксировали в 23:45. По их словам, небе раздались хлопки, появилось облако дыма, потом на расположенном рядом предприятии включили сирену.

Где слышали взрывы

Взрывы слышали в нескольких районах Челябинска — в Чурилово, Ленинском и на АМЗ. Часть очевидцев сообщает о двух хлопках, часть — о трех.

Есть жертвы

Губернатор Челябинской области сообщил о том, что взрывы произошли на одном из предприятий Копейска. Он уточнил, что есть жертвы, однако никаких угроз для инфраструктуры нет. На месте уже работают экстренные службы, развернут оперативный штаб.